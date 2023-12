Calcio | Gravina dice no alla Superlega | “La FIGC non la ritiene un progetto compatibile”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’approvazione della Superlega : «Aspettiamo e valuteremo i ... (ilnapolista)

Gravina sulla Superlega : "Siamo contrari. Devo salvaguardare il brand del calcio italiano"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Karl - Heinz Rummenigge per commentare la nascita della Superlega: " Preoccupato? Ora no. Lo ero la notte in ... (247.libero)