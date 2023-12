Cagliari | Ranieri | 'Superlega? Non so se i tifosi saranno soddisfatti Sulle condizioni di Nandez'

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In vista del match contro il Verona, l'allenatore delClaudioha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni: SCONTRO SA...

Pronostici Serie A 17ª giornata: tutte le quote del turno prenatalizio

VERONA -(Sabato h 18.00) Sfida salvezza in un Bentegodi col fiato sospeso per le note vicende extra - calcistiche: i sardi dinon hanno mai vinto fuori casa e puntano al primo ...

Verona-Cagliari, Ranieri: "Sarà una gara difficile per entrambi"

CAGLIARI. "Una partita molto importante per noi e per loro. Faremo del nostro meglio. Entrambe le squadre stanno in un momento di forma, sarà una partita difficile per noi ma anche per loro". Così il ...

Cagliari, Ranieri: “A Verona dura per noi, ma anche per loro…”

Dopo l'allenamento di questa mattina ad Assemini, Claudio Ranieri ha presentato la trasferta in casa del Verona nella consueta conferenza prepartita.