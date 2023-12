Cagliari | Ranieri presenta la sfida contro il Verona | «Giocando così prima o poi vinceremo anche in trasferta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Claudio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie AilClaudio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie Ail. VITTORIE – «Non sentiamo pressione, sentiamo la volontà e consapevolezza cheo poiin. Quello che chiedo alla squadra è che finita la gara dobbiamo stare sereni e analizzare pro e, senza recriminare nulla, quello che si fa domani è sempre meglio, si va sempre avanti senza piangersi addosso e questo chiedo ai miei ragazzi» PAVOLETTI – ...