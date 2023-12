Cade dalla scala mentre pota la pianta | muore 56enne

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Cazzano Sant’Andrea. Dramma in un’abitazione di via San Lorenzo a Cazzano Sant’Andrea, dove un uomo di 59 anni è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 di giovedì 21 dicembre. Secondo le prime informazioni Marcello Moro, originario di Leffe e da qualche anno residente in Val Cavallina, si trovava in cima a unaperre una, quando per cause da accertare sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri, riportando un grave trauma facciale. A quanto pare, l’uomo stava eseguendo le manovre ditura in una zona piuttosto scoscesa, sprovvisto di imbracatura. Era solo e nessuno avrebbe assistito alla scena. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica, i tecnici del Soccorso Alpino e i carabinieri della compagnia di Clusone per i rilievi del caso: all’apparenza un tragico incidente domestico, tant’è ...