Bus gratuiti durante le festività natalizie | ok in Giunta

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Comunale dal Sindaco Mastella che ha approvato la delibera Benevento, 20 dicembre 2023- Lacomunale, presieduta dal sindaco Mastella ha approvato oggi la delibera per i busle. Pertanto da domani 21 dicembre e nei giorni 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre, i cittadini potranno fruire in maniera completamente gratuita delle corse sugli autobus urbani. Il provvedimento è stato motivato dalla volontà di decongestionare il traffico veicolare nei giorni più intensi dello shopping natalizio e dunque di conseguire una riduzione delle emissioni inquinanti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.