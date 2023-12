Buon compleanno Almeyda

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 50 anni per, ex della Lazio e che in biancoceleste spera di tornare in panchina: intanto il suo AEK convince. Oggi Matiascompie 50 anni. Non sappiamo quale sarà il futuro della direzione tecnica della Lazio, ma è bene che si sappia che a non moltissimi chilometri di distanza c’è un allenatore che farebbe carte false per venire ad allenare la squadra nella quale da giocatore ha lottato, combattuto e vinto. E che, quando le cose non vanno bene, è persona che ama prendersi le responsabilità. Del resto, stiamo parlando di uno che non lascia indifferenti, che suscita sentimenti forti, che sul campo dava tutto davvero, non per modo di dire, come raccontò un giorno Sven Goran Eriksson, sorpreso nel vederlo perenne: «Un giorno dovrò fare un test per misurare quanti chilometri correin una partita. Sono ...