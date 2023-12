Buon compleanno a… Matias Almeyda

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 50 anni per, ex della Lazio e che in biancoceleste spera di tornare in panchina: intanto il suo AEK convince Oggicompie 50 anni. Non sappiamo quale sarà il futuro della direzione tecnica della Lazio, ma è bene che si sappia che a non moltissimi chilometri di distanza c’è un allenatore che farebbe carte false per venire ad allenare la squadra nella quale da giocatore ha lottato, combattuto e vinto. E che, quando le cose non vanno bene, è persona che ama prendersi le responsabilità. Lo ha fatto dal suo primo incarico in panchina, quando gli sanguinava il cuore nell’essere stato parte dell’umiliante retrocessione del suo River Plate e ha risposto subito presente quando gli è stato chiesto di risollevarlo con un altro ruolo. Riportandolo subito nella massima serie perché l’uomo ha carattere, ma anche l’attitudine ...