Buchanan non solo per il post Cuadrado! Dal Bruges 2 nodi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tajonè il primo nome sulla lista dell’Inter per sostituire Juan Cuadrado. Ma il canadese potrebbe essere anche una soluzione già in casa per l’estate. Dal, però, dueda sciogliere. LA SITUAZIONE ?potrebbe risolvere un doppio problema in casa Inter. Da un lato, quello più urgente legato a Cuadrado, il quale ieri si è operato in Finlandia. L’altro più futuribile: ossia nel caso in cui l’Inter non riuscisse a raggiungere un accordo con Dumfries e si andasse verso una sua cessione. Il club segue l’esterno canadese da un anno e mezzo, ma vuole anticiparne l’arrivo alla Pinetina. C’è però da capire cosa vorrà fare il, squadra di appartenenza del laterale. I belgi saranno disi a lasciare andaregià a gennaio? E soprattutto a ...