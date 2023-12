Breve storia della maledizione degli infortuni della Roma

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) All’indomanisconfitta di Trapani del 249 a.C., la più pesanteprima guerra punica, sulle radione rimbalzava l’episodio dei polli augurali annegati. Il Console Publio Claudio Pulcro fu richiamato a, processato per incompetenza ed empietà, condannato a pagare un’ingente multa. Morì poco dopo, suicidandosi. «Ave Mario, sono Marco Giunio da Porta Querquetulana, ti avevo chiamato a Quintilis con nonna Livia, il giorno del compleanno suo. Senti io proprio non mi do pace per ‘sta sconfitta. È una guerra che va avanti da quindici anni, io capisco che non sei voluto andare a rafforzare l’assedio di Lilibeo, che hai voluto provare il colpo a sorpresa nel porto di Drepano… sia chiaro che non metto in discussione l’aspetto tattico. Che poi, se vogliamo, lo sappiamo tutti ...