Brain Computing stravolge il dogma del lavoro in ufficio con la sua Fully Liquid Enterprise: che rivoluzione nel mondo del lavoro!

Il futuro del lavoro è già arrivato: il CEO diCarmine Lamberti ci svela la verità sul lavoro da remoto mentre l'Italia resta a guardare. Inizialmente concepito come una rivoluzione nell'ambito lavorativo, lo smart working in ...

Revolutionary Moiré Synaptic Transistor Unlocks High-Performance Neuromorphic Computing

In a significant advancement for neuromorphic computing, scientists have unveiled a revolutionary Moiré synaptic transistor that promises to redefine the capabilities of AI and machine learning.

Synaptic Transistor Paving The Way For Higher-Level AI And Energy-Efficient Computing

The newly developed synaptic transistor strives to replicate this co-located functionality, offering an improvement in mimicking the brain's capabilities.