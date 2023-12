Borsa | Europa chiude negativa in attesa dell’inflazione Usa | a Milano -0 | 3% sprint Juve

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dal dato si aspettano ulteriori indicazioni per un ravvicinato taglio dei tassi. A Piazza Affari vola il calcio quotato, dopo la sentenza della Superlega. Euro vicino a 1,1 dollari. Rifiata il petrolio. Spread a 161 punti

I titoli asiatici legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrebbero rimanere sotto pressione dopo che Nvidia non è riuscita a soddisfare ... (ilsole24ore)

Andamento del Forex borsa : il rimbalzo dell’euro in seguito al PMI del mercato in Europa . Forex borsa : Euro rialza successivamente ai dati PMI del ... ()

Moody's conferma il rating ma taglia l'outlook della Cina, Borse deboli. Occhi puntati sui dati macro in arrivo, euro debole (ilsole24ore)

Dalla Repubblica popolare arrivano segnali congiunturali molto incoraggianti per il mese di novembre (ilsole24ore)

Dopo Fed e Bce tocca alla Bank of Japan. Riflettori sempre puntati sulle banche centrali . Euro sfiora 1,1 dollari, in calo petrolio e gas naturale (ilsole24ore)

Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Dai dati di chiusura diItaliana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 21/12/2023 è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in calo del 20,01%, rispetto ai 1,93 miliardi della ...

#SIOS23: nel 2023 continua il trend negativo per gli investimenti in innovazione e startup italiane ( - 51%)

... perché rispecchiano il trend negativo riscontrato in tutta, dove l'inflazione, gli alti ... che si è svolto oggi, giovedì 21 dicembre, in collaborazione conItaliana, per la prima volta a ...

Superlega, effetto anche in Borsa: che crescita per Juve e Lazio!

Lo scossone dato dalla sentenza ha colpito anche il mondo finanziario: in Piazza Affari la Juventus, una delle società fondatrici del progetto alternativo alla Champions League gestita dalla Uefa, ...

Borse di studio universitarie 2021-22 da 2.000 euro: domande dal 31 gennaio al 29 febbraio

dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell’importo della borsa di studio messa a concorso; c) non è ...