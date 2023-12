Borghesia ferita nelle sue certezze | Crepet è netto sulla storia di Cecchettin

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ladi Giulia, la ragazza prima scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta e poi ritrovata morta in un canalone, è finita al centro dell'attenzione mediatica. La famiglia della vittima, fin dalle prime ore di terrore e di in, ha cercato di non nascondersi. La sorella Elena e il papà Gino hanno infatti concesso interviste e parlato ai microfoni di molte trasmissioni. Il motivo? Provare a trasformare la terribile vicenda che li ha coinvolti in un monito per tutto il Paese. A Tagadà, il programma di politica e di attualità di La7, Paoloè tornato sul caso. "Perché le parole di Elenasono state così dirompenti e sono entrate con forza nella società italiana? Cosa aveva di diverso?", ha chiesto la conduttrice Tiziana Panella al suo ospite. Lo ...