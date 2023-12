Bonus Acqua Potabile 2023 | la scadenza è dietro l’angolo | bisogna fare in fretta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Che cos’è il? Quando sarà possibilela domanda? Quali sono i requisiti per poterlo ottenere?La sua introduzione si è verificata con il DM del 27 settembre del 2021, numero 395: il, conosciuto anche comeIdrico, ha lo scopo di migliorare, dal punto di vista della qualità, le acque che sono destinate al consumo. Per poterne beneficiare è necessario che le stesse vengano erogate dagli acquedotti. Con questo, quindi, vogliamoriferimento all’dei rubinetti di casa e i vari sistemi.Idrico, cos’è? – InformazioneOggi.itScendendo nel particolare, si può definire il...

Potrebbe davvero essere ricordata come la Manovra delle tasse e dei Bonus saltati, quella a firma Meloni per il 2024 . Dalle bozze ... (leggioggi)

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per imprese e persone fisiche al fine di sostenere le spese di acquisto e installazione dei di sistemi di ... (ilgiornale)

Bonus mutuo e affitto in arrivo nel 2024, a chi spetta e importo

Ciò vale per tutti i fringe benefit ( qui l'elenco ), con l'aggiunta appunto delbollette luce, gas ee appunto - novità assoluta per il 2024 - delle spese sostenute per il canone di ...

Bonus mutuo e affitto in arrivo nel 2024, a chi spetta e importo

Ciò vale per tutti i fringe benefit (qui l’elenco), con l’aggiunta appunto del bonus bollette luce, gas e acqua e appunto - novità assoluta per il 2024 - delle spese sostenute per il canone di affitto ...

Alluvione: attivato l’Art Bonus per sostenere il recupero della Biblioteca Manfrediana

Attivato l’Art Bonus per sostenere la ricostruzione della Biblioteca Manfrediana di Faenza. Nonostante infatti il grande affetto di privati, la donazione di La7 e Corriere della Sera, mancano ancora a ...