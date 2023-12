Boniface possibile sostituto di Osimhen

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Victorpotrebbe essere il futuro attaccante del Napoli nel caso in cuidovesse salutare Un Victor per un Victor, così sarebbe la volontà del Napoli. O, almeno, nel caso in cui il Victor di casa azzurra dovesse andar via. Infatti, nonostante le smentite e ilrinnovo di contratto alle porte il nigeriano L'articolo