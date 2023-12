Bonate Sopra | dopo la protesta dei dipendenti del municipio | confronto in Prefettura | stato di agitazione sospeso

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Bergamo. È solo una sospensione, in attesa di risposte. Di certo restano pronti a riaprire lodii 23del Comune diche lunedì 18 dicembre avevano avviato la loroformale con il blocco degli straordinari. La mobilitazione è stata sospesa ieri, 20 dicembre, in occasione del tentativo di conciliazione ina Bergamo. All’incontro con la Capo di Gabinetto, la viceprefetto Marisa Amabile, si sono presentanti Deborah Rota per FP-CGIL, Mattia Marasà CISL-FP e Antonio Montanino UIL-FPL di Bergamo, con un rappresentante delle Rsu. Per ilc’era solo il segretario comunale Giovanna Moscato. “La rappresentanza politica non ha partecipato. Abbiamo saputo – ma non dal Comune – che aveva chiesto ...