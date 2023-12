Bologna | Thiago Motta | «Un momento fantastico per tutti noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le parole di, tecnico del, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter dei rossobluha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria in rimonta delsull’Inter in Coppa Italia nei tempi supplementari. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo fatto una partita completa, sono sicuro che quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario. I cambi ci hanno portato energia con freschezza nelle gambe per dare un altro ritmo. Era una partita complicata contro l’ultima finalista di Champions League, devo fare i complimenti a. La gestione è stata straordinaria, viviamo per momenti come questi da regalare alla nostra gente. La vittoria è stata straordinaria». COSA PROVATE IN QUESTO ...