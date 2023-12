Bologna | De Silvestri | «Lottato su ogni pallone | è uscita la forza del gruppo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Le parole di Lorenzo De, difensore del, dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter dei rossoblu Lorenzo Deha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria in rimonta delsull’Inter in Coppa Italia nei tempi supplementari. Di seguito le sue parole. «Partita lottata su, l’Inter è una grande squadra, èfuori ladel. Siamo in partita fino alla fine, complimenti a tutta la squadra. Il calcio a volte ti regala queste gioie quando lavori così bene in campo, con tanta voglia di stare insieme. Con tanta fatica e sacrificio. Dalla scorsa stagione abbiamo intrapreso un progetto di gioco e un’unione di tutto l’ambiente. Ci godiamo questo momento a testa alta ...