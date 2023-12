Blitz di Ultima Generazione a Santa Cecilia | concerto sospeso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'attacco del maestro John Nelson all'orchestra per il celeberrimo coro "Allelujah" del "Messiah" di Haendel ha dato il via involontario anche all'irruzione sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma a 3 attivisti di, mentre uno è rimasto in platea a riprendere la scena. I quattro, 2 ragazzi e 2 ragazze con indosso delle magliette con diverse scritte, erano entrati nella saladell'edificio di Renzo Piano pagando regolarmente il biglietto come spettatori per assistere aldel cartellone dell'Accademia di. I 3 attivisti che sono saliti sul palco, si sono seduti in silenzio ai piedi del podio, accanto ai 4 solisti, il soprano Sara Blanch, il mezzosoprano Sasha Cooke, il tenore Krystian Adam e il ...