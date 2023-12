Blitz della Finanza a San Giovanni Teatino | Sequestrati oltre 59 000 Articoli Natalizi Non Sicuri

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Chieti - In un'azione mirata a garantire un Natale sicuro, il Comando Provincialedi Chieti ha avviato un piano contro il commercio di materiali non, contraffatti e/o dannosi per la salute. Il risultato è stato il sequestro di59.000, tra cui addobbi, portachiavi e giocattoli. I militari del Gruppo di Chieti, sotto la guida del Ten. Col. Vito Casarella, hanno ispezionato un magazzino a San, scoprendo merce in vendita che violava le prescrizioni di legge stabilite dal D.lgs. n. 206/2005, "Codice del Consumo", e dal D.lgs. n. 86/2016, "Disposizioni sul materiale elettrico". La merce non riportava, in modo chiaramente leggibile e visibile, un'adeguata nota informativa in lingua italiana ...