Bilancio Regionale | Casati e Scandella PD | “Abbiamo arginato i tagli su disabilità e diritto allo studio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Bergamo. Si sta per concludere la tre giorni dedicata ladi previsione 2024-2026 in Consiglio. “Un documento molto condizionato daia livello di governo centrale – spiegano i consiglieri del PD Davidee Jacopo– : si tratta di circa 70 milioni di euro di minori entrate derivanti daidel Governo Meloni che la Giunta ha pensato di ‘scaricare’ soprattutto sui capitoli delche riguardano ambiente,universitario, politiche sociali, sicurezza e protezione civile”. “A questo – proseguono i consiglieri – si vanno a sommare le difficoltà della Giunta, caratterizzata da rapporti tesi tra le forze in maggioranza e da una scarsa ...