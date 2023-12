Biasin | «Se Lautaro Martinez avesse segnato sarebbe uscito»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Fabrizioha commentato la partita dell’Inter contro il Bologna agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il giornalista si è espresso su TVPlay. PARTITA – Fabriziosi è espresso sulla gara persa dai nerazzurri: «L’Inter ha fatto una partita sostanziosa. Ha creato tanto, ha giocato nella metà campo avversaria anche con le alternative. Dall’altra parte il Bologna è rimasta sempre sul pezzo, non è mai crollata e ad un certo punto è entrato un fenomeno. Da solo Zirkzee ha ribaltato la partita. Seil rigoreun minuto dopo, lo ha tenuto dentro per non demoralizzarlo e si è fatto male». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...