Bertolino | Ale&Franz e Raul Cremona in scena al Niguarda per il Centro Nemo Milano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – La grande comicità della tradizione milanese entra negli spazi dell’Asst grande ospedale metropolitano, che diviene teatro per una sera con lo spettacolo “Uno Slavadent alla Sla”, in programma domenica 28 gennaio 2024, dalle ore 19.30, per sostenere le attività di ricerca e cura delClinicodi, ilesperto sulla Sla e le malattie neuromuscolari. Uno spettacolo – si legge in una nota – dal sapore irriverente, ideato e diretto da Enrico, con la partecipazione straordinaria di Ale e Franz,e degli Jaga Pirates, che porta il teatro e l’arte negli spazi di cura dello storico nosocomio della città meneghina e per dare, almeno per una sera, uno “schiaffo alla Sla”, proprio con quel modo ...