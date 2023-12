“Beatrice fuori…” Grande Fratello | Garibaldi parla e il pubblico si rivolta | “Vergogna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’uscita di scena didale la reazione di Giuseppe. Si fa un granre in queste ore dall’uscita, che dovrebbe essere temporanea, diLuzzi dalla Casa del GF. Sicuramente il reality di Alfonso Signorini in questo modo perde una delle grandi protagoniste, tanto che pure l’acerrima nemica Anita Olivieri afferma di non riuscire a considerare unsenza di lei. Ma perchéè uscita? Sono tante le teorie, alcune davvero assurde come potete leggere qua sotto. Di sicuro ci sono “motivi personali” che hanno spinto l’attrice a prendere la decisione, come spiegato dal profilo ufficiale del GF. Da giorniaffermava di sentirsi stanca e la lontanza dai ...