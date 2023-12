‘Beata Te’ con Serena Rossi a Natale in chiaro su TV8

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) A, la commedia Sky Original Beata Te – produzione Cinamaundici e Vision Distribution per Sky – sarà trasmessa per la prima volta insu TV8 alle ore 21. Diretto da Paola Randi (La Befana vien di notte – Le origini), il film affronta con toni leggeri ma significativi il delicato tema della maternità e della libera scelta. Protagonista della storia è(Ammore e malavita, Song ‘e Napule) affiancata da Fabio Balsamo ainterpretare l’Arcangelo Gabriele. La trama segue le vicende di Marta, una regista di teatro single e soddisfatta della sua vita, che si avvicina al debutto del suo Amleto. Tuttavia, al suo 40° compleanno, riceve la visita dell’Arcangelo Gabriele che le annuncia la nascita di un figlio. Incerta sulla volontà di avere un figlio “in dono”, Marta chiede del tempo per riflettere ...