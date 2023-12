Battipaglia | 28enne scomparso nel nulla | trovata in autostrada l’autovettura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiorni di apprensione e paura a, nella Piana del Sele dove vive Remigio Giannattasio, un giovane di 28 anni di cui non si hanno notizie da lunedì sera. Occhi castani, capelli castani, statura 178 cm, Giannatasio, che vive con la madre nella città di, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero con cappuccio, un maglione nero a girocollo, pantaloni di tuta blu e scarpe da ginnastica nere. Al momento della scomparsa, il giovane che ha una cicatrice sotto al mento, ha portato via con sé sia il cellullare che risulta spento che i documenti. Da giorni, dopo l’allarme dei familiari che si sono rivolti anche alla trasmissione rai “Chi l’ha visto?”, sono in corso le ricerche del giovane da parte degli inquirenti ma al momento risulta ancoramentre la sua autovettura, ...