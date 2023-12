Basta scimmiottare il Manchester City | il Napoli ha attaccanti veloci da servire in profondità

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ho letto tutto quanto è stato scritto sul nostrosta dopo il tragico epilogo (sportivo) col Frosinone, ma mi è parso che nessuno ha rilevato quello che a me sembra più grave, ossia che ilgioca male, gioca come ildi Garcia non è cambiato niente, è come quello di Benitez: si passa continuamente dietro. Martedì, paradossalmente la palla era fin troppo spesso tra i piedi del povero Gollini. Passaggi e passaggetti, appena si riconquista palla, viene passata dietro ai due difensori centrali dai piedi ruvidi con la doppia conseguenza che da un lato non sono in grado di costruire velocemente, anzi, lo fanno — male — lentamente e dall’altro consentono agli avversari di riposizionarsi cosicché si attacca contro tutta l’intera squadra avversaria schierata in trenta metri e addio spazi, sembra essere in pieno centro all ora ...