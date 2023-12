Bassetti | “Natale col Covid? Nessun allarme e open-day per i fragili come regalo”

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il virologo a Notizie.com insiste nel non fare terrore sul virus: “Solo essere accorti ed evitiamo messaggi del tipo non abbracciamoci per gli anziani, stiamo vicini ai nostri cari e invitiamoli a vaccinarsi se non l’hanno fatto…” “Ilsta girandosta girando l’influenza, due virus che sotto, anche per via del freddo girano più del dovuto, ma per favore basta con gli allarmismi, si deve cercare di essere un po’ accorti, masi fa da sempre…“. Le parole sono del virologo e direttore della Clinica malattie infettive dell?ospedale San Martino di Genova Matteoa Notizie.com. Il prof. Matteodurante il periodo delle vaccinazioni (Ansa Notizie.com)In questi giorni c’è un gran via-vai di notizie che stanno mettendo un po’ d’apprensione perché i contagi ...