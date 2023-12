Basket | Olimpia Milano contro il Panathinaikos per il tris di fila in Eurolega

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’EA7 Emporio Armaniprova ad allungare la propria scia vincente in. Nella 16a giornata di fronte alla squadra di Ettore Messina arriva, domani alle 20:45, il, Si tratta di una delle ormai storiche sfide degli ultimi 15 anni, e ovviamente non soltanto in relazione al tempo dal quale è stato varato il girone unico a lega quasi chiusa della massima competizione continentale. Due le vittorie didi, si diceva: sono però due dianche quelle del, che assumono valora ancor più importante perché ottenute lontano da OAKA, sui parquet di ASVEL e Monaco. Questo ha permesso agli ellenici di risalire nel gruppone delle seste con 8 vittorie e 7 sconfitte, mentre ...

Si chiude il primo tempo: all'intervallo lungo l' Olimpia Milano conduce per 46-36 sull'ASVEL ...

71-55 1/2 per Edwin Jackson a cronometro fermo. 71-54 Mike Scott si alza dall'arco e spara la tripla: -17 ...

81-61 Non trema la mano a Joffrey Lauvergne dalla lunetta: il Villeurbanne cerca di rendere meno pesante ...

Si è appena conclusa al Forum di Assago la sfida valevole per la quindicesima giornata di Eurolega e in campo sono scesi l'EA7 Emporio Armani Milano ...

22:20 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, ...

Eurolega e Superlega, due mondi con tante differenze: perché i due modelli non sono coincidenti

Basti pensare alle sfide in Italia trae Virtus , in Spagna tra Real e Barcellona, in ... La grande differenza: ilnon muove soldi come il calcio. Nel calcio questa operazione sarebbe ...

EL - Infermeria Olimpia Milano, nessuna novità verso il Panathinaikos

Nessuna novità dall'infermeria dell'Olimpia Milano verso la gara di domani contro il Panathinaikos. Coach Ettore Messina dovrà ancora fare a meno di Maodo Lo, Nikola ...

Shabazz Napier rescinde con la Stella Rossa Belgrado, obbligo di firma con l'Olimpia Milano

BASKET, EUROLEGA - È ufficiale la separazione tra Shabazz ... Sarà dunque Napier il nuovo playmaker titolare dell'Olimpia, pronto a raccogliere la sua stessa eredità dopo aver rifiutato l'offerta di ...