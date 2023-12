Basket femminile | la Reyer Venezia fatica un tempo | poi dilaga con Friburgo e va agli ottavi di EuroCup

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si è appena conclusa al Taliercio dila sfida valevole come match di ritorno del primo turno dei playoff dell’e in campo sono scese lae l’Elfic di. Le due squadre erano reduci dall’83-63 conquistato dalle venete all’andata in casa delle svizzere e, dunque, per Matilde Villa e compagne era il momento di gestire l’ampio vantaggio per continuare l’avventura europea. Ecco come è andata. Non parte bene, forse distratta dal +20 dell’andata, e nei primi minuti vige un grande equilibrio in campo, con Shepard e Meldere le migliori marcatrici per le padrone di casa. Si arriva, così, sul 14-14 a poco meno di tre minuti dal primo stop. E qui lasi ferma, mentre le svizzere cambiano marcia e un ...