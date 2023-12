Basket femminile | la Dinamo Sassari batte Namur e supera il primo turno di playoff in EuroCup

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il Banco di Sardegnasi qualifica per il secondodeidi2023-2024. La squadra allenata da Antonello Restivo conferma e amplia il risultato di 79-73 acquisito all’andata, prevalendo al ritorno per 52-63 contro ilCapitale (Belgio). Clamorosa performance di Mya Hollingshed da 19 punti e 16 rimbalzi, mentre Debora Carangelo, pur tirando con 5/19, ne fa 18. Dall’altra parte 11 di Wivine Defosset. Prossima sfida molto dura per il Banco, che avrà il BLMA, tra le formazioni al top del campionato francese. Per la formazione sarda fondamentale l’apporto delquarto, chiuso sull’8-19 con l’apporto delle piccole e di Joens, molto importante in questa fase. Hollingshed entra in scena solo in un secondo ...