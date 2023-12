Basket e carceri | The Cagers sbarcano a Trieste

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il lungo viaggio dello staff tecnico per le selezioni del progetto Thein giro per l'Italia sta per concludersi. Nei giorni scorsi i coach Stefano Attruia, Federica Zudetich e Donato Avenia sono stati protagonisti di una giornata di riprese a Roma, con il Colosseo a fare da sfondo, nella emozionante cornice del playground di Colle Oppio messo a disposizione da Sport e Salute. Perché Theè un progetto sociale e di recupero che diventerà anche un docu-film dove si racconterà la storia di un gruppo di detenuti/giocatori pronti a trasformarsi in una vera e propria squadra di pallacanestro. Gli allenatori negli ultimi mesi hanno percorso migliaia di chilometri per scegliere, all'interno delleitaliane, 14 candidati che formeranno The. Dopo il carcere romano di Rebibbia ci sarà l'ultima giornata ...