Basket e carceri | The Cagers sbarcano a Trieste Pronti ad iniziare la loro avventura

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il lungo viaggio dello staff tecnico per le selezioni del progetto Thein giro per l’Italia sta per concludersi. Nei giorni scorsi i coach Stefano Attruia, Federica Zudetich e Donato Avenia sono stati protagonisti di una giornata di riprese a Roma, con il Colosseo a fare da sfondo, nella emozionante cornice del playground di Colle Oppio messo a disposizione da Sport e Salute. Perché Theè un progetto sociale e di recupero che diventerà anche un docu-film dove si racconterà la storia di un gruppo di detenuti/giocatoria trasformarsi in una vera e propria squadra di pallacanestro. Gli allenatori negli ultimi mesi hanno percorso migliaia di chilometri per scegliere, all’interno delleitaliane, 14 candidati che formeranno The. Oggi è stata la volta del carcere romano di ...