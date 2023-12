Baronissi | raccolti 2 410 € alla serata Telethon

Leggi su zon

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un evento imperdibile, che ha dato i suoi frutti. In occasione delle feste natalizie, aè partita la maratona dedicata a, articolata in vari eventi sul territorio. Sia per tutto lo scorso week-end, sia per l’inizio di questa settimana, il Palazzo di Città è stato animato e rinverdito da alcune iniziative culturali lodevoli. Il sindaco Gianfranco Valiante, martedì 19, ha infatti promosso il concerto dell’Associazione Insieme per Caso e del Coro Musica In del maestro Biagio Capacchione. Il giorno prima, lunedì 18 Dicembre, vi era stato, invece, il concerto del Quintetto di sassofoni “Sonora Junior Sax”. Iniziative andate a buon fine, che lo stesso sindaco diha voluto celebrare tramite un lungo post sulla propria pagina Facebook.“Belladi musica e di ...