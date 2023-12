Banche | NPL in progressiva diminuzione | tempi e prezzi di cessione

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si riducono le sofferenze delle, intese come quel quantitativo di crediti inesigibili, che rappresent a una aperdiuta nel loro bilancio. I cosiddetti non-performing loans, che avevano raggiunto una cifra monstre all’indomani della crisi finanziaria. Un report di Bankitalia conferma che le sofferenze dellecontinuano a ridursi e, nel 2022, sono state chiuse (eliminate dai bilanci) posizioni per circa 22 miliardi, un valore pari a circa 4 volte il valore dei nuovi ingressi e superiore al 2021 in termini sia assoluti (17 miliardi), sia di incidenza percentuale sulle sofferenze in essere alla fine dell’anno precedente (64% contro il 42%). L’incremento rispetto al 2021 – spiega l’Istituto – è da attribuire perlopiù alle cessioni (passate da 14 a 18 miliardi), mentre l’ammontare delle posizioni chiuse in via ordinaria (pagamento tardivo ...