Ballando con le Stelle | Alessandro Siani e Cristiana Capotondi “ballerini per una notte”

(Di giovedì 21 dicembre 2023)saranno gli ospiti d’onore come ‘per una’ alla finale della diciottesima edizione dicon le. Queste sono appena la punta dell’iceberg dell’evento molto atteso, che vedrà scontrarsi sette coppie finaliste per il titolo. La grande finale dicon leaccoglie ospiti speciali L’ultima emozionante puntata dell’edizione dicon lesi arricchisce con la presenza di ‘per una’ davvero speciali. Infatti, durante la finalissima del talent show trasmesso su Rai1 sabato 23 dicembre 2023, Milly Carlucci darà il benvenuto ai due prestigiosi ospiti, ...

Ballando con le Stelle 2023 sta volgendo al termine. Anche quest’anno non sono mancati grandi protagonisti, che come sempre Milly Carlucci riesce a ... (caffeinamagazine)

Pecunia non olet. È per questo che, con molta sincerità, Asia Argento ha accettato nel 2016 di partecipare come concorrente a Ballando con le ... (ilfattoquotidiano)

Wanda Nara sta per affrontare la finale di Ballando con le Stelle che è fissata per sabato 23 dicembre. La showgirl argentina è una delle papabili ... (leggo)

Santa Marinella, appuntamento in Piazza Trieste per il brindisi di San Silvestro

...anche brani revival per attendere l'arrivo dell'anno nuovoin attesa di un brindisi finale. Inoltre colgo anche l'occasione per rinnovare i miei più sinceri auguri a tutti i cittadini,...

Massimiliano Varrese: arriva il richiamo ufficiale dal Grande Fratello

Massimiliano Varrese è un famoso ballerino e attore, impegnato in cinema e teatro. Nato a Roma, ha girato molto per inseguire le sue passioni. Ha recitato in fiction e serie tv come “Carabinieri” e ...

Wanda Nara verso la finale di Ballando con le Stelle, malinconia social: «Ultimi giorni in questa città...sono triste»

Wanda Nara sta per affrontare la finale di Ballando con le Stelle che è fissata per sabato 23 dicembre. La showgirl argentina è una delle papabili vincitrici dello show condotto ...