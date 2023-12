“Avete vinto una diffida” | Alessandro Basciano minaccia azioni legali contro un collega di Sophie

Ancora una volta sui social si è tornato a parlare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Questa volta a far discutere è stata la sfuriata ... (dailynews24)

Alessandro Basciano si è scaglia to durante contro i colleghi di Sophie Codegoni a Casa Chi e ha informato loro di averli querelati. Il tutto nasce ... (isaechia)

Sacchi elogia la Fiorentina : 'Italiano ha vinto a Napoli con merito. Avete visto che pressing?'

Arrigo Sacchi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha elogiato la Fiorentina per quanto fatto fin qui: "Avete visto come fa pressing... (calciomercato)