Auto | acqua | occhiali | ecco quali bonus scadono il 31 dicembre Tutto quello che bisogna sapere

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Per quanto riguarda le, il governo sta ragionando su una nuova versione dell’ecopere veicoli commerciali, con incentivi più alti per chi rottama lepiù vecchie, e quindi più inquinanti

Grave incidente stradale ieri pomeriggio a Mondragone . Un conducente ha perso il controllo del veicolo, in seguito alle avverse condizioni ... (teleclubitalia)

Mancherà l’acqua a Ladispoli . Acea ato 2 rende noto che domani , mercoledì 15 novembre , si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune ... (ilcorrieredellacitta)

La Regione aveva affidato all'azienda il compito di reclutare i mezzi per svuotare le strutture allagate. "Evase tutte le richieste" (247.libero)

Domani, venerdì 15 dicembre alle ore 10,30, presso l’hotel San Francesco al Monte, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, sarà presentato il progetto ... (ildenaro)

Tempo di lettura: < 1 minutoSettimana pre natalizia complicata per gli abitanti di Contrada Montecalvo , zona Madonna della Salute, che da ieri ... (anteprima24)

Secondo una prima ricostruzione, l'su cui viaggiavano zia e nipote avrebbe improvvisamente sbandato e sarebbe uscita di strada, ribaltandosi e finendo nel corso d'. .Secondo una prima ricostruzione, l'su cui viaggiavano zia e nipote avrebbe improvvisamente sbandato e sarebbe uscita di strada, ribaltandosi e finendo nel corso d'. Le vittime, di 62 e 40 ...L’incidente a Cavriglia (Arezzo), la donna alla guida salvata dai vigili del fuoco. Per fortuna c’era poca acqua nel fiume ...A Bientina, in provincia di Pisa, due donne sono morte dopo esser finite con l'auto in un canale. Le vittime, di 62 e 40 anni, sono rimaste bloccate nella vettura e inutile è stato l'intervento dei vi ...