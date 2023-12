Attualmente è sotto inchiesta il caso Chiara Ferragni-Balocco

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Su iniziativa della Procura di Milano, l’ufficio ha dato mandato alla Guardia di Finanza di raccogliere i documenti rilevanti. Al momento non ci sono sospetti identificati e non è stata presentata alcuna accusa penale. La Procura di Milano è intervenuta per esaminare il pandoro di beneficenzalegato a. Hanno avviato un’indagine, incaricando la Guardia di Finanza di svolgere le indagini. Al momento non ci sono soggetti interessati né accuse formali. La Guardia di Finanza, denominata Fiamme Gialle, otterrà gli atti relativi alle sanzioni dell’Antitrust contro l’imprenditore e azienda dolciaria per pratiche commerciali scorrette. Si tratta di verificare eventuali irregolarità nel contratto di sponsorizzazione per la vendita dei pandori di Natale Rosa. A condurre le ...