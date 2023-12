Attivo il servizio trasporti della notte di San Silvestro e per Natale 2023 Consulta gli orari

Leggi su 2anews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Napoli 21 dicembre: Chiuso positivamente l’incontro con le OO.SS per i servizi die Capodanno 2024.no stop per Linea 1 e Funicolare Centrale per ladi sanno stop per Linea 1 e Funicolare Centrale per ladi san, aperti anche i principali parcheggi di interscambio.