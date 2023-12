Attacchi Houthi | gas in rialzo e transizione green al palo Aziende energetiche sottosopra E il 2024 sarà peggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Recita un vecchio adagio che “i soldi sono come gli occhi, una volta usciti si fa fatica a rimetterli al loro posto”. E questa massima di saggezza popolare si può impiegare anche per il settore energetico che sta vivendo un momento particolarmente complesso. Intanto, perché lo scenario geopolitico è sempre più magmatico, con fronti di guerra che si estendono e con la sincera convinzione che ilpiù complesso del 2023 Segui su affaritaliani.it

Non accennano a placarsi gli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi , nonostante l'annuncio degli Stati Uniti di una coalizione composta ... (ilfoglio)

Nello Stretto di Bab el-Mandeb i mercantili in transito sono diventati bersaglio degli Houthi E' nello Stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il ... (sbircialanotizia)

Roma, 19 dic. (askanews) – All’indomani dell’annuncio Usa del varo dell’Operazione Prosperity Guardian per la sicurezza della navigazione nel Mar ... (ildenaro)

All'indomani dell'annuncio Usa del varo dell`Operazione Prosperity Guardian per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, il gruppo yemenita ... (ilfogliettone)

Guerra in Medio Oriente, Hamas: "Nessun accordo sugli ostaggi senza la fine degli attacchi di Israele". Netanyahu: "Arrendetevi o morirete"

Resta caldo anche il fronte del Mar Rosso dove i ribelli yemenitihanno dichiarato che colpiranno le navi Usa in caso diallo Yemen.

Il canale di Suez, gli attacchi Houthi e le rotte commerciali verso l'Asia

Dal mese scorso, in risposta all'invasione di Gaza da parte di Israele, si è verificato un aumento deglida parte degli, un gruppo militare impegnato in un conflitto contro il Il 19 ...

‘Evitare’ il Canale di Suez nel commercio mondiale costa diversi miliardi di dollari/die

(Attacco Houthi alla Galaxy Leader; foto by Houthi Media Center) – Prof Hercules Haralambides – Evitare il transito del canale di Suez desta preoccupazione nei Paesi del Mediterraneo per i costi sul c ...

Gli Houthi minacciano di attaccare le navi da guerra statunitensi nell’Yemen

(Il cacciapediniere missilistico USS Carney (DDG 64), mentre conduce operazioni di routine nel Mar Mediterraneo orientale, ottobre scorso; foto courtesy US Navy) Dubai. Il leader Abdel-Malek al-Houthi ...