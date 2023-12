Atalanta | Scamacca in gruppo | verso la convocazione per Bologna

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Crescono le possibilità che Gianlucapossa far parte della spedizione dell'contro il, in terra emiliana:...

verso il forfait invece Toloi e Palomino BERGAMO - L'Atalanta è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la trasferta in casa del ... (ilgiornaleditalia)

Bergamo. Prima di sbloccarsi lunedì (18 dicembre) contro la Salernitana, Charles De Ketelaere non segnava con l’ Atalanta in campionato dalla prima ... (bergamonews)

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca è definitivamente recuperato in vista della gara contro il Bologna in trasferta L’Atalanta sorride ... (calcionews24)

Gianluca Scamacca rientrerà sabato a Bologna dopo quattro partite fuori per lesione alla giunzione muscolo - tendinea all'adduttore sinistro. ... (247.libero)

Buone notizie dal Centro Bortolotti di Zingonia verso lo scontro diretto dell'antivigilia con in palio il sorpasso del Bologna al quarto... (calciomercato)

Atalanta, le ultime da Zingonia verso Bologna: Scamacca...

Commenta per primo Buone notizie dal Centro Bortolotti di Zingonia verso lo scontro diretto dell'antivigilia con in palio il sorpasso del Bologna al quarto posto Champions. Oggiha svolto quasi interamente in gruppo la seduta odierna e si appresta quindi a essere convocato, al contrario di Palomino, Toloi e Touré che hanno svolto solo lavoro individuale e resteranno ...

La notizia ora può avere risvolti sul mercato di gennaio- 17giornata Bologna -: lesione alla giunzione muscolo - tendinea dell'adduttore di sinistra, da valutare per la ...

può tornare nel 2024), El Bilal Touré (rientro a fine dicembre), Scamacca (da valutare per Bologna) Infortunati: Brenner (fine dicembre), Davis (fine dicembre), Deulofeu (da definire), Ebosse (aprile ...