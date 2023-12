Atalanta | Scamacca al rientro sabato a Bologna | torna Musso tra i pali

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gianlucarientreràdopo quattro partite fuori per lesione alla giunzione muscolo-tendinea all’adduttore sinistro. L’attaccante dell’ha svolto in gruppo la seduta mattutina a Zingonia dopo essersi alternato col lavoro individuale dalla ripresa degli allenamento martedì pomeriggio. In avanti, comunque, dovrebbero partire dal 1? Lookman e Muriel con l’alternativa De Ketelaere. Difficile il recupero in difesa per Toloi, fuori da 7 gare per problemi al gemello mediale della gamba destra, ed escluso per Palomino, fermo da 2 mesi e 12 match per la lesione al semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi hanno lavorato a parte. L’allenatore, Gian Piero Gasperini, opta per il ritorno diin porta dopo 2 chances consecutive concesse a Carnesecchi. Dietro, ancora De Roon ...