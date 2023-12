Atalanta | per la difesa spunta il giovane Smets Prezzo tra gli 8 e 10 milioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’sta valutando fortemente ildifensore belga Matte. Le ultime per quanto concerne il calciomercato nerazzurro Serve un difensore centrale. L’sta mettendo le basi per il mercato di gennaio, e nelle ultime ore sonoti molti nomi. Tra i tanti però c’è un talento che i nerazzurri vogliono far loro a gennaio. Ilcentrale classe 2004 Matte, del W Sit Truiden (reputato uno dei migliori talenti del calcio belga). Attualmente risulta che l’lo sta osservando fortemente, dove ilsi aggirerebbe tra gli 8 e i 10di euro. Staremo a vedere se ci sarà una prima offerta da parte dei nerazzurri.