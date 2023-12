Atalanta | l’asta delle maglie supera gli 11mila euro

Albano Sant’Alessandro. Quasi 200 persone, 8.100 euro raccolti d all’asta solidale e nuovi progetti a supporto del territorio bergamasco: questo, in ... (bergamonews)

Valzer di attaccanti per gennaio: in quota Muriel può lasciare l'Atalanta, sirene da Madrid per Icardi

'attaccante dell', in nerazzurro dal 2019, potrebbe ... secondo gli esperti che quotano'addio a 1,65, stessa quota di ... vicino al Milan ad agosto, e sul quale potrebbe scoppiare un'...

Torino, Cairo fissa il prezzo per Buongiorno. La Juve sfida l'Inter, ma lui non vuole un 'tradimento'

...IL NO ALL'E ORA ALLA JUVE - In estate Torino e...la sua indecisione nel lasciare il suo club a far saltare'... Sperando che le prestazioni di Buongiorno einternazionale possa ...