Assunzione lavoratori disabili | aumentano le risorse 2023 | come funziona il Fondo per il diritto al lavoro

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto interministeriale che attribuisce all’Inps, per l’anno, lenecessarie al finanziamento degli incentivi riconosciuti ai datori diper l’e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei dipendenti contà. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice: la norma: il Decreto Interministeriale: monitoraggio Inps ...