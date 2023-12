Asl Roma 6 | prove di evacuazione antincendio nelle strutture sanitarie

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023)di. Sono le simulazioni seguite da vicino dal Commissario Straordinario della Asl6 dott. Francesco Marchitelli: “Averedove la sicurezza è garantita, e i nostri ospedali hanno elevati standard di sicurezza, non significa non doversi preparare ad affrontare eventuali e remote cause di forza maggiore che non devono in alcun modo coglierci impreparati. Ogni anno da ormai oltre tre anni facciamo opera di prevenzione, alimentando la cultura della sicurezza che necessariamente deve affermarsi sempre di più. L’organizzazione didi– ha detto Marchitelli – riveste un ruolo fondamentale perché permette di ...