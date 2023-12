Ascolti TV | Mercoledì 20 dicembre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Claudio Cecchetto - People from Cecchetto Nella serata di ieri,20, su Rai1 il docufilm People from Cecchetto ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Inter-Bologna ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (primo tempo: .000 – %, secondo tempo: .000 – %, tempi supplementari: .000 – %). Su Rai2 l’ultima puntata di Noi Siamo Leggenda raduna .000 spettatori con il % (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Italia1 La Banda dei Babbi Natale appassiona .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Habemus Papam segna .000 spettatori e il %. ...