Ascolti tv ieri | Canale 5 straccia Rai1 | vola Pomeriggio 5 Top e flop

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Glitv dimercoledì 20 dicembre 2023 hanno registrato per il doc People from Cecchetto su.000 spettatori, % di share. Su5 Coppa Italia Inter-Bologna Ottavi di Finale .000 spettatori, % di share. Ultima puntata dell'anno di Chi l'ha Visto? su Rai3 ha totalizzato .000 spettatori per uno share del %. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Noi Siamo Leggenda Italia 1 film La Banda dei Babbi Natale Rete 4 Fuori dal Coro La7 film Habemus Papam Tv8 film Un Amore a 5 Stelle NOVE Cash or Trash – Xmas Editiontvaccess prime time e preseraleCinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %.5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, %. Rai3 ...