Arnautovic spreca l’occasione Ora L’Inter guarda altrove! – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Archiviata la clamorosa sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia,di Simone Inzaghi fa i conti con il futuro. Come spiegato da Tuttosport, uno che rischia grosso è proprio Marko. ADDIO – La gara contro il suo ex Bologna dice tanto, forse troppo. L’ennesima occasioneta dopo una prova deludente su entrambi i lati: sia di gioco che realizzativo. Perè arrivata un’altra bocciatura momentanea che avrà sicuramente degli strascichi per il futuro. L’attaccante austriaco si presenta con dei numeri impietosi: solo 14 presenze con la maglia delda inizio stagione, un solo gol segnato al Benfica. A questi numeri si aggiunge l’assenza costante di Alexis Sanchez, fuori per l’ennesimo affaticamento. Con questa combo ecco che i tifosi sperano non sia nulla di grave il ...