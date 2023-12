Argentina | Milei annuncia la deregolamentazione dell’economia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il neo presidente dell’Javierun maxi piano per l’economia del paese che comprende la. Uno degli aspetti cruciali del piano disarebbe l’eliminazione delle leggi che regolano gli affitti e di quelle che impediscono la privatizzazione delle imprese statali.ha ancheto una “modernizzazione del diritto del lavoro

«Senza libertà non c’è ordine e senza ordine non c’è progresso». Recita così l’intestazione del comunicato stampa attraverso cui il ministero della ... (open.online)

Il governo Milei ci ha messo meno di una settimana a muoversi, e non solo economicamente con la svalutazione della moneta Argentina del 50% ma anche ... (ilfattoquotidiano)

"Il presidente annuncerà il Decreto di necessità e urgenza (Dnu) che sarà pubblicato immediatamente dopo in Gazzetta ufficiale", ha detto Francos. Il ... (247.libero)

Argentina, economia: presidente Milei annuncia deregulation e privatizzazioni. Proteste

approfondimentosvaluta il Peso del 50%: apprezzamento dal Fmi Le proteste Già pochi minuti dopo l'annuncio del decreto sono iniziate le proteste, sfociate in una grande ...

Nuovo governo Argentina: Milei annuncia un mega decreto su deregolazione e privatizzazioni

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato ieri, mercoledì, un mega decreto per la deregolazione dell'economia presentato come la «base per la ricostruzione» del paese.

Nuovo governo Argentina: Milei, mega decreto su deregolazione e privatizzazioni

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato ieri un mega decreto per la deregolazione dell'economia presentato come la «base per la ricostruzione» del paese.